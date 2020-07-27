Главные новости футбола 26 июля: Ярмоленко забил гол в последней игре сезона, Ювентус взял Скудетто, МЮ и Челси – в ЛЧ

Англия

Сезон в Премьер-лиге 2019/20 официально завершен – в воскресенье состоялись матчи заключительного, 38 тура. Александр Зинченко не вышел на поле в игре Манчестер Сити – Норвич. Украинец со скамейки запасных наблюдал за прощальным матчем легенды, в котором его партнеры одержали разгромную победу.

Порадовал болельщиков Андрей Ярмоленко, который отметился голом в ворота Астон Виллы. Это 5-й гол украинца за Вест Хэма в текущем сезоне. Правда, вингеру "молотов" помог рикошет, который дезориентировал голкипера. Наставник лондонцев Дэвид Мойес отдал должное Ярмоленко, отметив его результативный выход на замену.

Челси и Манчестер Юнайтед одержали победы, которые позволили обоим грандам квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Джейми Варди в 33 года стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Украина

УПЛ назвала время и место финала плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы, в котором встретятся Колос и Мариуполь. Поединок пройдет в Киеве.

Динамо огласило список потенциальных соперников в Лиге чемпионов 2020/21. Жеребьевка третьего раунда квалификации, с которого стартуют киевляне, запланирована на 31 августа. Также в тренерском штабе Мирчи Луческу ожидается пополнение – по информации СМИ, ассистентом румына станет Огнен Вукоевич, компанию которому может составить Олег Гусев. Интересно, что гендиректор Шахтера Сергей Палкин раскритиковал Луческу за приход в Динамо.

Шахтер разгромил Полесье в контрольном матче в рамках подготовки к поединку Лиги Европы против Вольфсбурга.

Андрей Шевченко попал в топ-50 футбольных икон века.

Другие главные события

Ювентус стал чемпионом Италии сезона 2019/20. Туринцы обыграли Сампдорию и стали недосягаемыми для преследователей за 2 тура до завершения Серии А. Также в Италии определились все участники еврокубков на следующий сезон.

Семь гарантированных новичков, неприоритетность Месси, главный тренер и Неймар – Барселона определилась со всем.

Дмитрий Чигринский может перейти в Стяуа – в трансфере украинца заинтересован лично президент клуба. Как известно, контракт защитника с АЕКом теряет силу, а новое соглашение стороны пока не подписали.