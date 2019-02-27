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Главные новости футбола 26 февраля: Милан и Лацио расписали ничью, Роджерс возглавил Лестер

07:00 85 Читати українською
Главные новости футбола 26 февраля: Милан и Лацио расписали ничью, Роджерс возглавил Лестер
Милан и Лацио расписали ничью

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 26 февраля.

Украина

Тете подтвердил переход в Шахтер. Бойко – среди 5 лучших голкиперов по количеству сухих матчей в топ-10 лигах Европы. Швед – лучший игрок 19 тура УПЛ, а Хацкевич – лучший тренер. Динамо нацелилось на полузащитника Ромы Чорича. Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России. Карпаты начали выплачивать долги. Украина U-19 разгромила сверстников из Израиля.

Мир

Лестер официально назначил Роджерса главным тренером, Селтик возглавил легенда клуба Нил Леннон. Барселона поборется с Реалом за Ло Чельсо – он стал открытием Ла Лиги в текущем сезоне. Лацио и Милан не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Манчестер Юнайтед хочет сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира – голкипер отказывается.

Другие новости

Кэпа получил серьезный штраф за инцидент с Сарри. Зинченко продолжает наказывать одноклубников. Азацкий и Чачуа завоевали с Торпедо Кутаиси Суперкубок Грузии. АЕК Чигринского разгромил Атромитос в четвертьфинале Кубка Греции. Ференцварош вышел в четвертьфинал Кубка Венгрии – команда Реброва забила в ворота Кишварда ударом с середины поля.

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