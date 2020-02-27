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БЕНФИКА - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС

Главные новости футбола 26 февраля: Манчестер Сити одолел Реал на Бернабеу, Ювентус потерпел фиаско в матче с Лионом

07:00 333 Читати українською
Главные новости футбола 26 февраля: Манчестер Сити одолел Реал на Бернабеу, Ювентус потерпел фиаско в матче с Лионом
Реал - Манчестер Сити / Фото TZ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 февраля.

Лига чемпионов

Манчестер Сити на выезде совершил камбэк в матче с Реалом и увеличил свои шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ. Вашему вниманию видео самых ярких моментов матча.

Лион при поддержке родных трибун сенсационно победил Ювентус. Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов по ссылке.

Украина

Шахтер готовится к матчу против Бенфики. Луиш Каштру рассказал о готовности команды перед матчем Лиги Европы. Двое игроков донецкого клуба остаются под вопросом.

Динамо ожидает изменение формата в Лиге чемпионов, который может положительно повлиять на судьбу киевлян в самом престижном клубном турнире. Футбол 24 разбирался в плюсах и минусах нововведений.

Другие топ-события

Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил травму и вылетел на длительный срок.

Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч против Реала, но для украинца нашлись хорошие новости во время поединка.

Наполи заручился поддержкой известной телеведущей, которая откровенными фото мотивирует итальянских игроков на подвиг с Барселоной.

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Манчестер Сити одержал победу над Реалом в Мадриде: тактический успех Пепа, суперполезный Жезус и звёздный де Брюйне
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