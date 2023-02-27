Главные новости футбола 26 февраля: Цыганков феерит в Испании, разгром Малиновского от Месси, претенденты на Трубина
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 26 февраля.
Наши за границей
Виктор Цыганков отдал ассист во втором матче Жироны подряд. Украинец помог обыграть Атлетик и приближает команду к еврокубкам. Роман Яремчук заработал пенальти для Брюгге за крохи времени.
Михаил Мудрик не спас Челси от поражения Тоттенхэму и ужасает цифрами в матче АПЛ. Руслан Малиновский потерял последние надежды на чемпионство, проиграв ПСЖ – Месси и Мбаппе разорвали Марсель.
Андрей Ярмоленко рискует пропустить матч Украины с Англией из-за повреждений. Сергей Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – забил гол и стал лучшим игроком матча.
Украина
Анатолий Трубин заинтересовал Ливерпуль и Интер – грандов впечатлил перфоманс украинца в матче с Ренном. Металлист 1925 объявил о подписании воспитанника Шахтера.
Динамо расписало мировую с Вальмиерой в последнем спарринге на сборах. Киевляне обновили заявку на УПЛ – два возвращения из Европы.
Мир
Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей за 5 лет, одолев Ньюкасл в финале Кубка Лиги – Каземиро возвращает дух Фергюсона, киевский антигерой напомнил о себе.
Бавария на классе разгромила Унион и вернулась на вершину Бундеслиги. Барселона сенсационно проиграла Альмерии, выдав один из худших матчей сезона. Милан легко обыграл Аталанту: шедевральная пушка Тео, юбилей Пиоли, Ибрагимович дебютировал и установил рекорд.