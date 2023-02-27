Наши за границей

Виктор Цыганков отдал ассист во втором матче Жироны подряд. Украинец помог обыграть Атлетик и приближает команду к еврокубкам. Роман Яремчук заработал пенальти для Брюгге за крохи времени.

Михаил Мудрик не спас Челси от поражения Тоттенхэму и ужасает цифрами в матче АПЛ. Руслан Малиновский потерял последние надежды на чемпионство, проиграв ПСЖ – Месси и Мбаппе разорвали Марсель.

Андрей Ярмоленко рискует пропустить матч Украины с Англией из-за повреждений. Сергей Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – забил гол и стал лучшим игроком матча.

Украина

Анатолий Трубин заинтересовал Ливерпуль и Интер – грандов впечатлил перфоманс украинца в матче с Ренном. Металлист 1925 объявил о подписании воспитанника Шахтера.

Динамо расписало мировую с Вальмиерой в последнем спарринге на сборах. Киевляне обновили заявку на УПЛ – два возвращения из Европы.

Мир

Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей за 5 лет, одолев Ньюкасл в финале Кубка Лиги – Каземиро возвращает дух Фергюсона, киевский антигерой напомнил о себе.

Бавария на классе разгромила Унион и вернулась на вершину Бундеслиги. Барселона сенсационно проиграла Альмерии, выдав один из худших матчей сезона. Милан легко обыграл Аталанту: шедевральная пушка Тео, юбилей Пиоли, Ибрагимович дебютировал и установил рекорд.