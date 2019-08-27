Главные новости футбола 26 августа: Шахтер подписал новичка и может потерять капитана, драма в матче Львова и СК Днепр-1

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 августа.

Украина

В заключительном матче 5-го тура УПЛ Львов вырвал победу над СК Днепр-1. Львовяне вели со счетом 2:0, позволили сопернику отыграться, а на последних минутах с пенальти забили победный гол и поднялись с предпоследнего места. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сборная Украины U-17 успешно стартовала на турнире имени Банникова.

Трансферы

Шахтер подписал Владислава Вакулу – контракт с хавбеком Мариуполя рассчитан на 5 лет. Впрочем, текущий сезон 20-летний полузащитник на правах аренды проведет в составе приазовцев.

Также "горняки" могут и понести весомую потерю. Рома интересуется Тайсоном и ожидает, что Шахтер уменьшит свои финансовые аппетиты. Агент капитана дончан подтвердил наличие переговоров о потенциальном трансфере.

Полузащитник Фенербахче Миха Зайц может перейти в Динамо, уверяет турецкий журналист. Также на словенца претендуют испанские и итальянские клубы.

Никита Корзун покинул Аль-Фатех – белорус, права на которого все еще принадлежат Динамо, будет искать новый клуб. Известный нападающий Эммануэль Адебайор стал одноклубником Артема Кравца в Кайсериспоре.

Барселона и Реал продолжают битву за Неймара, а ПСЖ в то же время выдвигает невероятные требования.

Мир

Английские СМИ не в восторге от игры Зинченко в матче Борнмут – Манчестер Сити и считают, что 22-летний игрок сборной Украины может вскоре потерять место в стартовом составе.

Златан Ибрагимович феерит в США – форвард в третьем матче подряд оформил дубль.

Интер эффектно разбил Лечче. Ромелу Лукаку забил дебютный гол, а вот Евгений Шахов так и не вышел на поле.

"Футбол 24" выделил основные моменты евроуикенда.