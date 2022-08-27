"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 26 августа 2022 года. Динамо снова сыграет с Фенербахче, а СК Днепр-1 попытается пройти приемлемую группу Лиги конференций.

Динамо Киев будет играть в ЛЕ с Фенербахче, АЕКом и Ренном – состоялась жеребьевка

Жеребьевка Лиги Европы и конференций

Еще 2 украинских клуба получили соперников на осеннюю стадию турниров под эгидой УЕФА. Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми. У киевлян турецкое дежавю Фенера, снова французский Ренн и АЕК, не пустивший СК Днепр-1 в ЛЕ. А еще там попавший на украинца Зинченко, а также Безус и Коваль в непростой группе против Манчестер Юнайтед.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 вышел на уникальную команду 2 лиги, даже не играющую в родном чемпионате. Команде Кучера не попались представители топ-чемпионатов, но нидерландский АЗ – это все равно очень мощно.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла две позиции. Объясняем, почему Динамо и СК Днепр-1 будет тяжело реабилитироваться.

"Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов". Суркис остался недоволен жребием Динамо в ЛЕ.

Украина

За Мудрика давали большие деньги 3 клуба из топ-чемпионатов. Однако Шахтер поднял планку на заоблачную высоту, так что трансфер не удалось реализовать. К слову, Шахтер оштрафовал Мудрика. Журналист назвал причину и сумму наказания. Это самая большая из возможных финансовая санкция для игрока в клубе. Однако влетел Михаил всего на примерно тысячу долларов.

Больше пострадал другой украинец. "Думаю, больше шансов у него не будет": печально известный игрок Шахтера устроил дебош – Йовичевич разочарован. Вакула оказал неповиновение сотрудникам полиции. Стало известно еще об одном скандале с участием игрока Шахтера.

"Будут матчи, которые продлятся 2-3 дня": разобранный Шахтер, поведение Вернидуба или Чем запомнился первый тур УПЛ.

Суркис посетовал на невозможность усилить состав Динамо. Президент киевского клуба готов продавать своих игроков и выдвигает только одно условие.

Бунт в Заре: команда объявила ультиматум руководству, угрожая не выйти на тренировку. Традиционно речь пошла о финансовом вопросе.

Трансферы в топ-чемпионатах

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Ньюкасл официально приобрел Исака за рекордные 70 миллионов евро. Каждый день какой-то новый поворот. На этот раз Криштиану Роналду как часть многомиллионного трансфера – хитрая схема от агента Криштиану гуляет по итальянским СМИ.

Малиновский потерял один из вариантов переезда в АПЛ. Вест Хэм закроет позицию трансфером за 60 миллионов евро.