Главные новости футбола 26 апреля: Зинченко помог Ман Сити обыграть Реал, Динамо одолело Боруссию Д, УПЛ не доиграют
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 апреля.
Лига чемпионов
Во вторник стартовала стадия полуфинала ЛЧ 2021/22. Манчестер Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал. Подопечные Хосепа Гвардиолы взяли верх со сверхрезультативным счетом 4:3 – видео голов и обзор матча с рекордом Кевина де Брюйне.
Всё решится 4 мая на Сантьяго Бернабеу. Другой финалист определится в противостоянии Ливерпуля с Вильярреалом, которые первый матч сыграют в среду.
Украина
Чемпиона не будет: УПЛ официально объявила историческое решение касательно судьбы сезона 2021/22.
Динамо обыграло Боруссию в Дортмунде. Ванат превзошел Холанда, шедевры Буяльского, класс Довбика, 2 отраженных пенальти.
"Что сделаю после победы? Возьму футбольный мяч": вернулся из Испании, пополнил ВСУ, едет на фронт – не хватает 3-х вещей.
Во время обороны Мариуполя погиб ультрас Зари, с 16 лет защищавший Украину. Отдал жизнь за родную землю также экс-игрок Карпат и Львова.
Украина проиграла Италии и не сыграет на Евро-2022 U-17 – удаление капитана, незабитый пенальти, шансы на чудо были.
Мир
Бавария определила приоритетный вариант замены Левандовски – три звездных и две "пожарные" альтернативы.
Кьеллини попрощается со сборной Италии после 17-ти лет карьеры в национальной команде.
Милан до конца этой недели получит новых владельцев – стоимость составит более миллиарда долларов.