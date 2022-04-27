Ман Сити разобрался с Реалом в ЛЧ / Getty Images

Лига чемпионов

Во вторник стартовала стадия полуфинала ЛЧ 2021/22. Манчестер Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал. Подопечные Хосепа Гвардиолы взяли верх со сверхрезультативным счетом 4:3 – видео голов и обзор матча с рекордом Кевина де Брюйне.

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Украина

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Мир

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