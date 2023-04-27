Украина

Андрей Лунин прогнозированно получил на орехи за неудачный матч против Жироны, в котором голкипер сборной Украины пропустил 4 гола, а Реал потерпел поражение 2:4. Статистические порталы назвали Лунина худшим игроком поединка. "Решение уже на столе": испанские СМИ озвучили будущее Лунина после позора Реала и оценили новую роль Цыганкова.

Также в Испании сообщили, что сам Лунин кардинально изменил мнение относительно своего будущего в Реале. Украинец имеет два топ-варианта побега из мадридской "тюрьмы".

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