Украина

Игорь Суркис выплатит щедрые премиальные игрокам Динамо за чемпионский титул УПЛ. По словам президента киевлян, сумма будет приличной. Также Суркис и Луческу обсудят усиление команды в летнее трансферное окно.

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин подписал новый контракт с Ференцварошем, в составе которого уже выиграл 3 чемпионства Венгрии.

Тернополь может потерять право на проведение финала Кубка Украины второй год подряд.

Шевченко в Шахтере – как ответ Динамо и Луческу: неожиданный вариант и еще 5 тренеров на замену Каштру. К слову, защитник Шахтера не сыграет на Евро-2020 из-за травмы – уже вторая потеря "сине-желтых" за последние дни после Жуниора Мораеса.

Трансферы

Европейские клубы просматривают украинца, который голом шокировал Шахтер в последнем туре УПЛ. А вот Артем Шабанов, похоже, вернется в Динамо. Легия не может выкупить защитника, который последние месяцы играл в Польше на правах аренды.

Артем Довбик заинтересовал несколько иностранных клубов, среди которых – представители топ-чемпионатов.

Бавария заплатит рекордную компенсацию за Юлиана Нагельсманна. По информации СМИ, тренер РБ Лейпциг уже согласовал контракт с мюнхенцами.

Мир

Лацио опозорил Милан в последнем матче 33 тура Серии А. "Россонери" опустились на 5 место, покинув зону Лиги чемпионов.

Гвардиола выбил Лобановского из тройки самых титулованных тренеров в истории футбола. Впереди испанца лишь Мирча Луческу и сэр Алекс Фергюсон

"Футбол 24" подготовил обзор европейского уикенда.