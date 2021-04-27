Главные новости футбола 26 апреля: еще одна потеря Украины на Евро, Бавария нашла нового тренера, фиаско Милана
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 апреля.
Украина
Игорь Суркис выплатит щедрые премиальные игрокам Динамо за чемпионский титул УПЛ. По словам президента киевлян, сумма будет приличной. Также Суркис и Луческу обсудят усиление команды в летнее трансферное окно.
Хавбек сборной Украины Игорь Харатин подписал новый контракт с Ференцварошем, в составе которого уже выиграл 3 чемпионства Венгрии.
Тернополь может потерять право на проведение финала Кубка Украины второй год подряд.
Шевченко в Шахтере – как ответ Динамо и Луческу: неожиданный вариант и еще 5 тренеров на замену Каштру. К слову, защитник Шахтера не сыграет на Евро-2020 из-за травмы – уже вторая потеря "сине-желтых" за последние дни после Жуниора Мораеса.
Трансферы
Европейские клубы просматривают украинца, который голом шокировал Шахтер в последнем туре УПЛ. А вот Артем Шабанов, похоже, вернется в Динамо. Легия не может выкупить защитника, который последние месяцы играл в Польше на правах аренды.
Артем Довбик заинтересовал несколько иностранных клубов, среди которых – представители топ-чемпионатов.
Бавария заплатит рекордную компенсацию за Юлиана Нагельсманна. По информации СМИ, тренер РБ Лейпциг уже согласовал контракт с мюнхенцами.
Мир
Лацио опозорил Милан в последнем матче 33 тура Серии А. "Россонери" опустились на 5 место, покинув зону Лиги чемпионов.
Гвардиола выбил Лобановского из тройки самых титулованных тренеров в истории футбола. Впереди испанца лишь Мирча Луческу и сэр Алекс Фергюсон
"Футбол 24" подготовил обзор европейского уикенда.