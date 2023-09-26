Украина

Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты – большое возвращение. Поединки будут сыграны 14 и 17 октября.

Артем Милевский находится в больнице в тяжелом состоянии. Экс-форварда Динамо все-таки госпитализировали, хотя раньше он не выходил на связь. Игорь Суркис заплатил солидную сумму за первые дни лечения экс-форварда сборной Украины.

Игорь Коломойский останется под стражей – суд отклонил апелляцию экс-владельца Днепра.

Анатолий Тимощук хочет вернуть все украинские титулы в CAS – официальная реакция УАФ на планы предателя.

Вратарь Карпат получил предложение перебраться за границу и получить европейское гражданство.

Наши за границей

Сергей Кривцов помог Интеру Майами остановить лидера МЛС – украинец провел тайм и стал одним из лучших.

Назарий Русин феерически сыграл за молодежку Сандерленда. Форвард подарил гол любимцу Мбаппе и "ослепил" судью на пенальти.

Изменения планов спасения Мудрика – три украинцы из АПЛ в одной сомнительной компании, кошмарный Сон Зинченко.

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