Главные новости футбола 25 сентября: список Реброва на матчи сборной Украины, Милевский в больнице в тяжелом состоянии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 25 сентября.
Украина
Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты – большое возвращение. Поединки будут сыграны 14 и 17 октября.
Артем Милевский находится в больнице в тяжелом состоянии. Экс-форварда Динамо все-таки госпитализировали, хотя раньше он не выходил на связь. Игорь Суркис заплатил солидную сумму за первые дни лечения экс-форварда сборной Украины.
Игорь Коломойский останется под стражей – суд отклонил апелляцию экс-владельца Днепра.
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