Украина

Продолжается 9 тур Премьер-лиги. Шахтер разгромил Верес после тяжелого первого тайма – Де Дзерби перед Лигой чемпионов дал шанс украинской молодежи. А еще "горняки" открыли фан-шоп на НСК Олимпийский. Александрия в волевом стиле победила Мариуполь – Спировски забил дебютный гол в УПЛ.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш с голом и заработанным пенальти стал героем львовского матча. Миколенко получил вариант в Турции – СМИ утверждает, что местный клуб уже контактировал с Шаблием. "Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк": Луческу объяснил провокационный поступок после игры с Шахтером.

Наши за границей

Роман Яремчук запугивает Барселону перед Лигой чемпионов – дубль украинца продолжил идеальную серию Бенфики в чемпионате.

Руслан Малиновский забил свой первый гол в сезоне. Украинец выдал фантастический перфоманс против Интера и помог Аталанте расписать ничью с действующим чемпионом.

Наставник сказал, что Малиновский забил необычайный гол. А сам Руслан похвалил одноклубников и посвятил гол своей жене.

Европа

Челси проиграл Манчестер Сити – Гвардиола разбил непобедимого лидера АПЛ не без случайности. Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти на последних минутах. Ливерпуль расписал огненную ничью с Брэнтфордом и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Милан вырвал победу над Специей и вышел на первое место в Серии А. Боруссия Д в меньшинстве уступила Боруссии М. Реал не сумел забить Вильярреалу и уйти в отрыв на вершине Примеры.