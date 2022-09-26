Лига наций

Для некоторых команд розыгрыш Лиги наций 2022/23 уже завершился – в воскресенье состоялось несколько матчей 6 тура. Дания обыграла Францию, но не смогла финишировать первой в группе, ведь Хорватия тоже выиграла свой матч. Чемпионы мира провалили Лигу наций, едва не заняв последнюю строчку – все результаты в элитном дивизионе А и первые участники финального плей-офф.

Жерсон Родригес голом принес победу Люксембургу, но выше второго места команда форварда Динамо подняться не смогла.

Сборная Украины провела первую тренировку в Кракове перед решающим матчем с Шотландией – один игрок покинул команду.

Украина

Львов в компенсированное время вырвал победу над Минаем, играя в меньшинстве и потеряв двух игроков из-за травм.

Динамо в товарищеском матче разгромило одноклубников из U-19 – покер Гармаша, дебют Лонвейка, первый гол Кабаева.

Роберто Де Дзерби планирует помешать трансферу Мудрика в Арсенал. Экс-наставник Шахтера хочет снова работать с бывшим подопечным – теперь уже в АПЛ.

Артем Довбик снова оказался в трансферном списке Торино. Итальянцы со скидкой хотят решить свою главную проблему.

Кривбасс разорвал контракты с тремя футболистами – они так и не дождались шанса от Вернидуба.

Другие главные события

Барселона тщательно изучает возможность возвращения Месси – почетная роль или полноценный контракт для 7-кратного обладателя "Золотого мяча".

Умер победитель Кубка чемпионов в составе Милана.