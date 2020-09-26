Наши за границей

Появилась информация, что Александр Зинченко может перейти в Барселону. Стороны якобы уже ведут переговоры по трансферу.

Руслан Малиновский получит новую роль в Аталанте – тренер украинца раскрыл секрет перед стартом сезона. Андрей Ярмоленко получил роскошные комплименты от своего наставника и попал в символическую сборную Кубка лиги.

Андрей Лунин вошел в заявку Реала на матч против Бетиса – двух звезд мадридцев в списке нет. Первый блин Кумана, запах мести для Пеллегрини, реванш Клоппа за потерянный трофей: топ-5 матчей евровикенда.

Украина

Динамо готово избавиться от еще двух игроков основы – неожиданный поворот и оригинальная игра с фанатами. Владислав Супряга может остаться в киевском клубе из-за Лиги чемпионов – Болонья рассматривает вариант с провалом переговоров. "Миколенко стоит 30-40 миллионов евро", – агент защитника Динамо оценил возможность трансфера в другие клубы.

Андрей Пятов намекнул на завершение карьеры в сборной Украины после Евро-2020. Украина – Германия: Бундестим может приехать на матч Лиги наций без многих звезд.

Металл снова победил и сохранил лидерство во Второй лиге – Андерсон Пико отметил дебют забитым мячом.

Эхо еврокубков

Украина накануне потеряла двух полпредов в Европе – Десна и Колос вылетели из Лиги Европы. Шотландия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА – поражения наших команд негативно отразились на рейтингах.

Хорватские СМИ о неудаче Колоса: Селезнев нереальный, преступные символы, мешок денег и самый несчастный ученик Юве. Наставник Десны назвал главного виновника вылета черниговцев с турнира.