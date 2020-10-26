Украина

Завершился 7-й тур УПЛ. Заря разгромила Рух, который доигрывал в меньшинстве. В матчах Колос – Минай и Ингулец – Мариуполь зафиксированы результативные ничьи.

Между тем в УПЛ официально состоялась вторая тренерская отставка. Георгий Цецадзе покинул пост наставника ПФК Львов – под его руководством команда так и не выиграла ни разу.

Динамо потеряло новичка, который еще даже не дебютировал за киевлян. Владимир Костевич будет прооперирован из-за травмы мениска и передней крестообразной связки колена – обычно восстановление занимает несколько месяцев.

Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом. Жена лидера сборной Украины подарила ему еще одного сына.

Наши за рубежом

Роман Зозуля отдал голевой пас в принципиальном поединке против Райо Вальекано. Альбасете удержал победу и поднялся из зоны вылета.

Не отстает и Александр Филиппов, который оформил свой первый ассист в Бельгии.

Удивительный хет-трик украинца в Молдове только через 10 минут после выхода на поле.

Мир

Ювентус едва спасся от поражения Вероне. Туринцы снова потеряли очки и опустились за пределы зоны ЛЧ.

Сенсационный лидер в Испании – Реал Сосьедад продолжает удерживать пальму первенства в Примере. "Футбол 24" разобрал скандальный Эль Класико – главные выводы из победного для Реала поединка.

В Англии Лестер одержал историческую победу над Арсеналом и поднялся в топ-4, а Эвертон проиграл впервые в сезоне, однако удержал лидерство.