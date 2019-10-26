Главные новости футбола 25 октября: Шевченко определил состав сборной на следующие матчи, Зозуля забил триумфальный гол

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 октября.

Лига Европы

Накануне Динамо и Александрия сыграли свои матчи в Лиге Европы. "Вербич срывался, делал много лишнего – он "перегорел": почему ничьи Динамо и Александрии – это небо и земля. Украина сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вкладу всех своих представителей в еврокубках.

"Даже таксисты знали, благодаря чему можно обыграть Копенгаген", или Киев – загадка природы: реакция сети на провал Динамо. "Грандиозный результат с впечатляющим европейским рекордом": датские СМИ торжествуют после матча Динамо – Копенгаген. Александрия превзошла участника ЛЧ, топ украинца – французские журналисты о единственном нашем клубе, который приятно удивил в еврокубках.

Украина и украинцы

Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии – там есть неожиданности. В частности, в список попал травмированный Зинченко. Игрок Манчестер Сити прооперирован в Барселоне – Александр пережил хирургическое вмешательство на колене. Пеп Гвардиола назвал срок реабилитации подопечного.

Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФА. "Яремчук спас честь бельгийцев": новый контракт, комплименты тренера и восхищение СМИ после топ-матча Романа за Гент.

Роман Зозуля голом принес Альбасете сенсационную победу над лидером Сегунды – украинец на последних секундах головой замкнул подачу с правого фланга. "Механический сыр" вырвался на второе место чемпионата.

Европа

Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон, оформив самую крупную победу в истории АПЛ. "Лисы" забили девять голов и вышли на второе место чемпионата Англии.

В Реале снова неспокойно. Жозе Моуринью надеется на приглашение от Мадрида – легенда мадридцев может войти в тренерский штаб. А игроки Реала усиленно работают, чтобы избежать возвращения португальца. Бейл запретил клубу распространять информацию о своей травме.