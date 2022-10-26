Шахтер в Лиге чемпионов

Шахтер гарантировал себе евровесну. "Горняки" расписали ничью с Селтиком, поэтому будут играть как минимум в Лиге Европы. Для выхода в плей-офф придется обыгрывать Лейпциг, потому что Реал подложил свинью Шахтеру, безвольно проиграв немцам.

Дончане были близки к победе. Мудрик снова был на высоте, а Сикан оформил промах года. Игорь Йовичевич назвал этот результат еще одним чудом для Шахтера. Шахтер U-19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Украина

Черноморец отказался переносить матч против лидера УПЛ. Динамо объявило состав на судьбоносную игру против АЕК Ларнака с двумя бюрократическими потерями. Шахтер может неплохо заработать благодаря Де Дзерби.

Михаил Мудрик получил сенсационный вариант в Европе – экс-клуб Шевченко придумал хитрую схему. Суркис отклонил "унизительное" предложение за Цыганкова – звезду Динамо манили в Ман Сити, но есть нюанс.

Европа

Челси вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв Зальцбург. В этой же группе Милан одолел Динамо Загреб. Дортмундская Боруссия также пробилась в 1/8 финала, расписав ничью с Манчестер Сити. ПСЖ разбил Маккаби, а Бенфика лишила Ювентус последних шансов.

Арсенал готовит многомиллионный трансфер звезды Серии А. Роналду уладил все вопросы с Тен Хагом и вернулся к тренировкам Манчестер Юнайтед. Зидан анонсировал возвращение к тренерской работе.