Главные новости футбола 25 октября: Шахтер проиграл Барселоне, СК Днепр-1 в борьбе за титул
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 октября.
Наши в еврокубках
Шахтер проиграл Барселоне в Лиге чемпионов. Каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером. Марино Пушич прокомментировал первый матч во главе команды. Хави также оценил важный матч.
Барселона едва одолела Шахтер в матче Юношеской ЛЧ – Белик завел команду заменами и получил желтую. Рух переиграл Сараево и прошел дальше в Юношеской лиге УЕФА – тяжелый старт не сломал украинцев.
Лига чемпионов
Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил беспомощный Милан, Боруссия Д удержала победу над Ньюкаслом, а Холанд оформил дубль.
Другие новости
СК Днепр-1 одолел Ворсклу в битве звезд Вердера – Максимов победил в пятом туре подряд, догнав Шахтер. Шахтер отдал рекордные деньги нового тренера.
Звезда сборной Италии больше не сыграет в этом сезоне и пропустит игру с Украиной. Эвертон могут наказать снятием 12 очков – Миколенко грозит вылет из-за финансового fair-play.