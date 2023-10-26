Наши в еврокубках

Шахтер проиграл Барселоне в Лиге чемпионов. Каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером. Марино Пушич прокомментировал первый матч во главе команды. Хави также оценил важный матч.

Барселона едва одолела Шахтер в матче Юношеской ЛЧ – Белик завел команду заменами и получил желтую. Рух переиграл Сараево и прошел дальше в Юношеской лиге УЕФА – тяжелый старт не сломал украинцев.

Лига чемпионов

Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил беспомощный Милан, Боруссия Д удержала победу над Ньюкаслом, а Холанд оформил дубль.

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СК Днепр-1 одолел Ворсклу в битве звезд Вердера – Максимов победил в пятом туре подряд, догнав Шахтер. Шахтер отдал рекордные деньги нового тренера.

Звезда сборной Италии больше не сыграет в этом сезоне и пропустит игру с Украиной. Эвертон могут наказать снятием 12 очков – Миколенко грозит вылет из-за финансового fair-play.