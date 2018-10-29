Главные новости футбола 25 октября: Динамо и Ворскла добыли выездные победы в Лиге Европы, суровые штрафы в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 октября.

Лига Европы

Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Полтавская Ворскла минимально одолела Карабах на выезде благодаря мячу Владислава Кулача – видео гола и обзор матча.

Также киевское Динамо в меньшинстве вырвало победу над Ренном во Франции. В составе "бело-синих" отличились Кендзёра и Буяльский – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Кроме этих матчей, Севилья уничтожила Акхисар Селезнева, Челси обыграл БАТЭ, Яблонец сыграл вничью с Астаной. В матче соперников Ворсклы Арсенал вырвал победу у Спортинга, а Милан сенсационно проиграл Бетису.

В то же время Генк Малиновского разгромил Бешикташ, Вильярреал же поиздевался над венским Рапидом дома.

Украина

Игроки Динамо и Шахтера соответственно Кадар и Кайоде дисквалифицированы КДК ФФУ на 3 матча – они не сыграют в Классическом. Комитет объяснил дисквалификацию защитника Динамо за плевок в сторону Абдулы.

Главные тренеры Шахтера и Зари Фонсека и Вернидуб оштрафованы КДК ФФУ из-за несоблюдения обязательной процедуры.

Также КДК не изменил решение арбитра относительно фола Харатина на Тайсоне, поскольку не имеет таких полномочий. Сам Тайсон быстро восстанавливается от травмы – футболист уже занимается в спортзале.

Другие топ-события

Команда Динамо U-19 узнала соперника во 2-м раунде Юношеской лиги УЕФА.

Стало известно, сколько заработал Шахтер и другие клубы-участники Лиги чемпионов 2017/18.

Защитник Реала Марсело восстановился от повреждения и сможет сыграть против Барселоны, а Клеман Лангле заявил, что планирует забить Реалу в Эль-Класико.