Украина

В субботу состоялось три матча УПЛ. Кривбасс минимально одолел Минай и возглавил турнирную таблицу. Ворскла поделила очки с ЛНЗ, а Верес устроил голевую феерию с Металлистом 1925, вырвав победу на последних секундах.

Также состоялся перенесенный матч Лиги конференций. Заря проиграла Маккаби, почти отыгравшись с 0:3: шедевр легенды и привозы, а надежда на евровесну тает под колоколом Сербии.

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