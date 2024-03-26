Подготовка к матчу Украина – Исландия

Сергей Ребров поговорил с прессой за день до финала плей-офф отбора на Евро-2024. Рулевой "сине-желтых" рассказал о состоянии звезд, шансах вновь увидеть рискованную схему и вреде от идеи Андрея Шевченко.

У исландцев есть серьезная потеря. Суперкомпьютер с большим отрывом предсказывает им поражение от Украины.

Олимпийская сборная

Первая в истории Украины олимпийская сборная по футболу провела свой дебютный матч. Подопечные Руслана Ротаня проиграли Японии, однако не следует забывать о крайне ограниченном выборе футболистов.

Трансферы украинцев в топ-чемпионаты

Роман Яремчук вытащил сборную в финал отбора и сейчас вряд ли думает о клубных делах. Испанские СМИ оптимистично оценивают его шансы остаться в Валенсии. Правда, фанаты "летучих мышей" склоняются к другому кандидату.

Вскоре украинцев в Ла Лиге может стать еще больше. Сразу трое игроков Динамо оказались на радарах испанских клубов.

Блеск и нищета футбольных легенд

Бывший защитник Арсенала и Челси Эшли Коул вошел в зал славы английской Премьер-лиги. Другой именитый латераль вышел... из тюрьмы. Дани Алвес наконец-то нашел миллион евро для залога и готовится "прозябать" в роскошном особняке, пока суд будет пересматривать его дело об изнасиловании.

Возвращение Куна Агуэро на футбольное поле продлилось всего 10 минут – к счастью, подвело не проблемное сердце, а плечо. У 27-летнего Габриэля Барбозы со здоровьем все в порядке, а вот с совестью не очень. Экс-форвард Интера получил длительную дисквалификацию за попытку обмануть антидопинговые правила.