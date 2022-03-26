Украина

Появилась информация, что Роберто Де Дзерби расторг контракт с Шахтером, но в клубе позже все опровергли. Также "горняки" отреагировали на слухи о возможном прекращении существования клуба.

"Ложился спать, молился и ждал, что прилетит": защитник Шахтера провел три адских недели в Мариуполе в разбитом доме.

Григорий и Игорь Суркисы не вывозили миллионы долларов наличными из Украины – официальное заявление венгерских таможенников.

У Пятова, Сидорчука и Степаненко нет шансов возобновить карьеру в Румынии – разъяснение ситуации от легенды Шахтера.

ЧМ-2022

Состоялись матчи предпоследнего тура отбора на Мундиаль в Южной Америке. Бразилия разгромила Чили, Эквадор и Уругвай вышли на чемпионат мира. Поединок последних против Перу завершился громким скандалом с незасчитанным голом.

Салах и автогол помогли Египту взять реванш у Сенегала за поражение в финале Кубка Африки. Минимальная победа "фараонов" делает их фаворитом на выход на ЧМ. В другом матче африканской квалификации забили эпичный автогол.

Мир

Звезда Барселоны посоветовал Барселоне пригласить Зинченко, утверждают испанские СМИ. Также каталонцы настроены составить конкуренцию Реалу в борьбе за Килиана Мбаппе.

Франция в компенсированное время вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром в товарищеском матче.