Главные новости футбола 25 мая: УПЛ вернется уже в этот уик-энд, тяжелая травма Ибрагимовича

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 мая.

Украина

УПЛ вернется в запланированные сроки – первые матчи будут сыграны уже на этих выходных. Рестарт ознаменуется хитом Шахтер – Динамо: СМИ назвали дату и место проведения Классического.

Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными. Карпаты – ад для тренеров: топ-5 Европы по перестановкам и 15 матчей на одного специалиста.

Вспоминаем Днепр, который мог стать чемпионом: сокрушительный удар от Динамо, безумные трансферы и российский след. Бондарь оценил тяжесть своей травмы – таланту Шахтера диагностировали перелом.

Мирча Луческу мог променять Шахтер на Марсель – Ахметов сделал специалисту щедрый подарок перед матчами с Динамо. А Юрий Семин признал, что поспешил покинуть Динамо ради Локомотива.

Европа

Серия А может возобновить сезон отложенными матчами. Барселона не попала в ЛЧ, Атлетико вылетел из Примеры, Ливерпуль потерял более 100 млн – шокирующие последствия крупных сделок.

Златан Ибрагимович рискует попрощаться с футболом из-за серьезной травмы на тренировке Милана. Жоау Фелиш получил травму – третье повреждения форварда в дебютном сезоне в Атлетико.

Реал нашел ключ к подписанию Эрлинга Холанда. Пьер-Эмерик Обамеянг выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – форвард хочет исполнить давнее семейное обещание.

Наши за границей

Барселона рассматривала возможность трансфера Евгения Коноплянки. Лех не отпустил Владимира Костевича в Динамо Загреб – стало известно, почему трансфер сорвался. Андрей Лунин признался, что следующий сезон рассчитывает провести в Реале.