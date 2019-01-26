Главные новости футбола 25 января: Коноплянка эффектно забил первый гол в сезоне, Безус сменил клуб, МЮ обыграл Арсенал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 января.

Наши за границей

Евгений Коноплянка забил первый гол в сезоне. Украинец в фирменном стиле отличился в воротах Герты – ударом в дальний угол после смещения с фланга. Правда, этот мяч не помог "кнаппен" обыграть соперника в Бундеслиге – результативная ничья. Шальке имеет серьезные проблемы с составом, ведь травмировались еще два конкурента Коноплянки. В такой ситуации слухи о трансфере Евгения в Турцию могут заглохнуть.

Роман Безус официально сменил клуб в Бельгии. Хавбек перешел из Сент-Трюйдена в Гент, где уже выступают два украинца. Роман надеется, что его хорошо примут в новой команде. А вот Евгений Хачериди не спешит покинуть ПАОК. Экс-защитник Динамо отказался играть на правах аренды за турецкий клуб.

Бланко Лещук восстановился от травмы, поэтому дебют Евгения Селезнева в основе Малаги под угрозой. Другая испанская команда Саламанка готовит трансфер одного из самых результативных украинцев.

Украина

Сага с продажей Марьяна Шведа в Селтик продолжается. Объясняем, почему трансфер молодого вингера в Шотландию вызывает бурю, но это еще рискованнее, чем переход в Динамо. Киевляне, кстати, назвали имена всех соперников на втором сборе. Форвард "бело-синих" Артем Беседин был прооперирован – он рискует уже не сыграть в текущем сезоне.

Новичок Шахтера Соломон отправился на сборы команды в Турцию. В то же время "горняки" увеличили свое предложение по еще одному интересному футболисту Тете почти вдвое. Наш блогер обратил внимание на главную тему недели и подыскал, кто заменит Ракицкого в Шахтере.

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Эстонии.

Мир

Манчестер Юнайтед уверенно победил Арсенал и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Невероятная победная серия Сульшер продолжается. "Футбол 24" еще до игры подробно разобрал футбол Юнайтед и объяснил, почему результаты "дьяволов" со временем ухудшатся, но норвежский тренер – молодец.

Кубок Азии дарит неожиданности. Южная Корея минимально проиграла Катару и вылетела из турнира в четвертьфинале – Хын Мин Сон возвращается спасать Тоттенхэм. Австралия уступила хозяевам турнира ОАЭ и также прекратила участие. Определились все полуфиналисты.

Появились новые шокирующие подробности исчезновения самолета с форвардом Кардиффа Эмилиано Салой. Пилот воздушного судна, которым летел футболист, не имел необходимой лицензии – его считали сантехником. Семья, друзья и агент Салы арендуют лодки для продолжения поиска игрока.