Украина

Динамо продолжает готовиться к возобновлению сезона спаррингами. Киевляне пропустили первый гол в 2022 году, но вырвали победу. Команда имеет огромные проблемы в обороне, а игроки игроков сборной Украины показали свой класс.

СК Днепр-1 вознаградил Артема Довбика самой большой зарплатой в команде. Владлен Юрченко официально присоединился к Риге. Рух оформил первый зимний трансфер, подписав французского вингера с опытом выступлений за сборную.

Сборная Украины выбрала 2 стадиона для проведения домашних матчей Лиги наций. Александр Петраков может рассчитывать почти на 40 игроков в матче плей-офф с Шотландией.

Наши за границей

Роман Яремчук помог забить гол и упустил ряд моментов – Бенфика прорвалась в финал Кубка Лиги. Андрей Шевченко получил обещания от сборной Польши – украинец сохранит работу даже в случае провала с Россией. Эвертон в последний момент забраковал Перейру – поиски постоянного тренера Миколенко продолжаются.

Африка

Кубок Африки продолжает удивлять. Мане вытащил Сенегал в четвертьфинал, играя 11 на 9, а нокаутированный вратарь чуть не избил своих. Марокко вышло в 1/4 Кубка Африки, пропустив лучший гол турнира, на который Ашраф ответил своим шедевром. Трагедия во время поединка КАН-2021 – возле стадиона возникла давка, есть погибшие и раненые.