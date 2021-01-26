Украина

Донецкий Шахтер отменил один из спаррингов на сборах в Турции из-за вспышки коронавируса. "Горняки" сделали заявление относительно отмененного из-за COVID-19 матча с Марибором.

Киевское Динамо завершило сбор в ОАЭ и готовится к возвращению в Украину. Киевский гранд отпустил в Десну капитана молодежной команды.

Ветеран Яя Туре не нужен Олимпику как футболист. Захедитабар Шахаб на фоне разговоров о трансфере в Зарю сменил агента – уже есть выгодное предложение из Европы.

Европа

Лондонский Челси официально объявил об увольнении Лэмпарда с должности главного тренера. Молодой специалист уже прокомментировал свое увольнение грандом АПЛ.

Тем временем Тоттенхэм в Кубке Англии натужно разгромил худший клуб Чемпионшипа – Уинкс лишил Моуринью мороки экстра-таймов. В Примере Атлетик разбил Хетафе – Рауль Гарсия оформил дубль с уникальным достижением в истории Ла Лиги.

Другие топ-события

Мадридский Реал продолжает страдать от коронавируса – после Зидана заразился игрок. В свою очередь Барселона отчиталась об астрономических долгах – сумма превышает миллиард евро.

Экс-защитник Арсенала Сократис Папастатопулос официально перешел в Олимпиакос в статусе свободного агента. Ветеран Лисандро Лопес подписал контракт с клубом МЛС – бывший форвард сборной Аргентины объездил полмира.