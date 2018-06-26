Главные новости футбола 25 июня: Уругвай посрамил Россию, Испания и Португалия с нервами вышли в плей-офф ЧМ-2018

Вашему вниманию главные новости футбола 25 июня.

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018

Завершился 3 тур группового раунда мундиаля в группах А и В. Таким образом, стали известны первые пары 1/8 финала турнира. Уругвай померяется силами с Португалией, а Испания проэкзаменирует Россию.

В матче за первое место квартета А Уругвай нанес сокрушительное фиаско России и прошел группу с максимальным количеством очков. Смотрите видео голов и обзор матча – отличились лидеры "небесно-белых" Суарес и Кавани.

Уругвай стал пятой командой в истории ЧМ, которая одержала 3 "сухие" победы на групповом этапе. Зато Россия потерпела одно из самых позорных поражений в статусе хозяина ЧМ.

Успех и неожиданные трудности для пиренейских сборных

Испания и Португалия до последних минут своих матчей не знали, какое место в группе В они займут и вообще сохранят ли за собой путевки в плей-офф. Марокко и Иран приподнесли сюрпризы.

"Фурия Роха" лишь под занавес встречи спаслась от поражения против Марокко, а Португалия в компенсированное время упустила победу над Ираном. В обоих матчах весомую роль сыграл VAR, правда, арбитр второго поединка явно злоупотреблял системой видеоповторов, что имело свое отражение на игре.

Стоит также отметить роскошный гол Куарежмы – он стал лучшим игроком встречи в Саранске. Подобный статус в параллельной игре получил Иско.

Украинский футбол

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