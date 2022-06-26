Главные новости футбола 25 июня: Ребров пока не будет работать в Украине, возможный трансфер Роналду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июня.
Украина
Сергей Ребров официально продлил контракт с Аль-Айном. Соответственно, возвращение тренера в Украину пока откладывается.
УПЛ 2022/23 гарантированно состоится. Все клубы заверили, что смогут начать и доиграть сезон – идет согласование формата и протокола безопасности.
Динамо официально подтвердило еще два спарринга с европейскими клубами во время предсезонной подготовки.
"Шевченко не планирует возобновлять карьеру тренера": озвучили намерения экс-коуча сборной Украины.
Фенербахче – Динамо: известны дата и время начала ответного матча квалификации Лиги чемпионов.
Трансферы
Криштиану Роналду заинтересовал Челси. Новый владелец лондонцев уже разговаривал с агентом нападающего Манчестер Юнайтед по поводу потенциального перехода.
Арсенал согласовал переход Жезуса – финансовые требования Ман Сити выполнены.
Роберт Левандовски разгневал игроков Баварии. Они больше не хотят видеть поляка в команде после заявлений форварда о желании уйти в Барселону.
Новичок АПЛ за рекордные деньги купил бывшего форварда Ливерпуля.
Бывший вратарь Динамо получил вердикт от своего клуба – на днях украинец парировал уже 3 пенальти за сезон.
Другие главные события
Украинца в Италии назвали одним из главных героев Ювентуса – сборнику прочат повышение.
ПСЖ придется заплатить большую сумму, чтобы сменить тренера. Почеттино выдвинул четкие условия, при которых покинет Париж.
Александр Зинченко вызвал настоящий пожар на России – агрессоры требуют убрать баннер с украинцем.