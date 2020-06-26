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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Главные новости футбола 25 июня: Ливерпуль – чемпион Англии, рекордная серия Лунина, финал Кубка Украины перенесут

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 25 июня: Ливерпуль – чемпион Англии, рекордная серия Лунина, финал Кубка Украины перенесут
Ливерпуль стал чемпионом Англии 2019/20 / ФК Ливерпуль

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июня.

Ливерпуль оформил чемпионский титул

За 7 туров до финиша АПЛ Ливерпуль стал чемпионом Англии. Команде Юргена Клоппа помог Челси, который обыграл Манчестер Сити в 31-м туре чемпионата. Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме, результативными действиями не отметился.

Это первый титул для Ливерпуля в рамках Премьер-лиги и 19-й в чемпионатах Англии. Больше только у Манчестер Юнайтед – 20 раз. В последний раз "красные" становились сильнейшей командой Англии еще в 1990 году.

Украина

Кипер Ливерпуля аплодирует, МЮ ждет: Павел Исенко – 16-летнее супероружие vs Динамо на финал, который останавливал грандов и поразил мир. Все, что нужно знать о герое Ворсклы в полуфинале Кубка Украины.

УПЛ объявила судейские назначения на матчи 28 тура. Тем временем финал Кубка Украины перенесут из Львова из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Это уже второй перенос поединка – ранее право принять матч потерял Тернополь.

В 20-м туре Первой Лиги Черноморец разгромил Волынь и не позволил лучанам возглавить турнирную таблицу.

Мир

Андрей Лунин снова не пропустил и продлил рекордную для себя серию в Испании. Может похвастаться успехами и другой игрок сборной Украины. Руслан Малиновский поразил итальянские СМИ своей игрой и голом в матче с Лацио.

Тома Менье стал игроком Боруссии Д. Защитник сборной Бельгии перебрался из ПСЖ и подписал контракт на правах свободного агента.

Проведение финала ЛЧ в Лиссабоне оказалось под угрозой. Столица Португалии вновь столкнулась со вспышкой COVID-19.

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