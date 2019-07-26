Главные новости футбола 25 июля: Заря стартовала в Лиге Европы с победы, Яремчук феерично сыграл за Гент

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июля.

Лига Европы

Заря одержала уверенную выездную победу над Будучностью во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Героем матча стал Артем Громов – в его активе дубль. Наставник луганчан Виктор Скрипник доволен таким дебютом и оптимистично ожидает ответного матча.

На этой стадии турнира играло очень много украинцев. Роман Яремчук дублем и двумя ассистами помог Генку оформить феерическую победу. Роман Дебелко забил чемпиону Польши, но его команду это не спасло от поражения. Наш защитник посрамил россиян и еще много деталей в общем обзоре украинских достижений.

В других матчах Торино разгромил своего оппонента, экс-форвард Шахтера обеспечил победу Эспаньолу, Вулверхэмптон также выиграл. А вот действующий полуфиналист Лиги Европы имел проблемы в Эстонии.

Украина

Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Рома якобы начала переговоры с форвардом сборной Украины. Изменилось время начала матча квалификации Лиги чемпионов с участием Динамо.

Новости от бронзового призера УПЛ. Александрия не смогла подписать хавбека Динамо из-за финансовых недоразумений. "Черно-желтые" представили четырех летних новичков. Александрия минимально победила СК Днепр-1 в товарищеском матче претендентов на пьедестал чемпионата в следующем сезоне.

Наши гранды подходят к Суперкубку Украины с потерями. Виктор Цыганков и еще несколько игроков не помогут Динамо. Впоследствии выяснилось, что основной форвард киевлян Фран Соль также пропустит титульный поединок. У Шахтера не сыграют Андрей Тотовицкий и Максим Малышев, а Виктор Коваленко под вопросом.

Мир

Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов обыграл Тоттенхэм: курьезные голы, фейлы голкипера и ностальгия по АПЛ. Смотрите обзор встречи, чтобы быть в курсе, как команды готовятся к сезону.

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