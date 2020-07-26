Главные новости футбола 25 июля: определились финалисты плей-офф УПЛ за Лигу Европы, умер врач сборной Украины

Колос поборется за Лигу Европы с Мариуполем / УПЛ

Украина

Состоялись полуфинальные поединки плей-офф УПЛ Лиги Европы. Колос разгромил СК Днепр-1, а Мариуполь одолел Александрию. Таким образом, подопечные Бабича и Костышина и определят обладателя последней путевки в еврокубки от Украины. Матч Колос – Мариуполь пройдет 29 июля на киевском НСК Олимпийский.

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