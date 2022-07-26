Главные новости футбола 25 июля: Ярмоленко выбрал номер и дебютировал за новый клуб, Шахтер отпустил звезду в АПЛ
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за понедельник, 25 июля.
Украина
Динамо объявило состав на судьбоносный матч Лиги чемпионов против Фенербахче: есть только одна заметная потеря. Также киевляне взяли на просмотр топового плеймейкера из УПЛ.
Соломон официально присоединился к новичку АПЛ, но заработки Шахтера под большим вопросом.
Заря обнародовала заявку на грядущий сезон: единственный легионер, отсутствие 2 лидеров и сразу 5 игроков из Динамо.
Украинцы за границей
Ярмоленко получил звездный номер в Аль-Айне и победно дебютировал за новый клуб.
Лунин сыграет в следующем матче Реала, но не получит шанса против гранда.
"Отсутствие мощного удара": британское СМИ нашло ложку дегтя в дебютной игре Зинченко за Арсенал. Тем временем технический директор Арсенала рассказал о роли и ожиданиях от украинца.
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Роналду возвращается в МЮ: впереди тяжелый разговор, не исключен кардинальный поворот.