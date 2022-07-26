Украина

Динамо объявило состав на судьбоносный матч Лиги чемпионов против Фенербахче: есть только одна заметная потеря. Также киевляне взяли на просмотр топового плеймейкера из УПЛ.

Соломон официально присоединился к новичку АПЛ, но заработки Шахтера под большим вопросом.

Заря обнародовала заявку на грядущий сезон: единственный легионер, отсутствие 2 лидеров и сразу 5 игроков из Динамо.

Украинцы за границей

Ярмоленко получил звездный номер в Аль-Айне и победно дебютировал за новый клуб.

Лунин сыграет в следующем матче Реала, но не получит шанса против гранда.

"Отсутствие мощного удара": британское СМИ нашло ложку дегтя в дебютной игре Зинченко за Арсенал. Тем временем технический директор Арсенала рассказал о роли и ожиданиях от украинца.

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