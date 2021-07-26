Украина

Киевское Динамо перестреляло Газиантеп в последнем спарринге межсезонья – видео голов и обзор матча в Италии.

В рамках Премьер-лиги Александрия одержала сенсационную победу над Зарей на выезде. Зато Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном поединке в УПЛ.

Черниговская Десна разгромила Черноморец и возглавила таблицу – видеообзор матча с эффектным дублем Калитвинцева.

Олимпиада-2020

Франция отскочила в сумасшедшем матче на Олимпиаде благодаря хет-трику Жиньяка. Зато Бразилия вдесятером не дожала африканцев, а Аргентина реабилитировалась за провал на старте Игр.

В свою очередь Испания на Олимпиаде повторяет Евро-2020 – Австралию удалось задушить даже с процветанием синдрома Мораты. Германия в меньшинстве выстрадала победу, а Кубо снова подарил радость хозяевам Олимпиады.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин не спас Реал от поражения в спарринге с командой Джеррарда. Итальянская Аталанта работает над арендой для Коваленко и готовит трансфер героя Евро-2020.

Рома вернулась к варианту с трансфером Яремчука – у форварда есть конкурент из России. "Извини, что испортили тебе 2,5 года карьеры": фанаты Селтика расстроены продажей Шведа – для украинца наступает ключевой этап.