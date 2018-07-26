Главные новости футбола 25 июля: Динамо и Шахтер стартовали с побед, приключения Ярмоленко и Зинченко продолжаются

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 июля. Киевское Динамо и донецкий Шахтер добывают такие разные победы в чемпионате Украины, а наши футболисты продолжают готовиться к сезону в топ-чемпионатах.

УПЛ

Динамо минимально обыграло Ворсклу в первом матче УПЛ сезона 2018/19. При пустых трибунах и футбол оказался не очень зрелищным. В то же время главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич пожаловался на канал "Футбол" из-за календаря команды. Мол, уже через 2 дня киевлян ждет матч во Львове. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Ворскла.

Шахтер уверенно по счету обыграл Десну. Однако новичка УПЛ лишили чистого гола из-за очень натянутого офсайда. Игра могла бы повернуться и в другую сторону, забей черниговская команда первой. А так по ударам хозяева даже имели преимущество, однако были существенно хуже в плане точности. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Шахтер.

Украинские звезды в Европе

Лунин ломает 26-летнюю традицию Реала – в Мадриде заговорили о кризисе. Украинец имеет все шансы получить статус третьего вратаря королевского клуба после Куртуа и Наваса. Следовательно впервые за 26 лет основная команда Реала останется без голкипера-выпускника клубной академии. Тем временем Лунина приравняли к Бейлу в спортзале Реала.

Ярмоленко оказался в "доме ужасов" из-за Вест Хэма, а его конкурент не сдается. Один из самых богатых клубов мира, оказывается, сильно экономит на своих футболистах. Между тем 25 июля Вест Хэм прибыл в гости к Астон Вилле на товарищеский матч. Конкурент Ярмоленко Майкл Антонио, которого хотят продать, вышел в стартовом составе и открыл счет после индивидуального прохода справа. Украинцу же дали отдохнуть.

Зинченко должен уйти или остаться – фанаты Манчестер Сити определились со своим вердиктом. Мнения английских СМИ разделились: приближенные к Вулверхэмптону источники говорят, что тема украинца в этом клубе закрыта, Daily Mail утверждает, что он все еще может перейти для увеличения вариативности тренера Эшпириту Санту.

Трансферы

Ротань получил предложение перейти в Рух. Винниковский клуб серьезно настроен подписать капитана сборной Украины, ведь планирует сыграть в УПЛ уже в следующем сезоне.

Ливерпуль отказался от подписания Виды. Даже травма Жоэля Матипа не изменила решение Юргена Клоппа. Немец считает, что ван Дейк, Ловрен и Клаван закроют позиции в защите до восстановления камерунца.

Тите продлил контракт со сборной Бразилии. Впервые за 40 лет бразильцы оставили тренера, который не достиг результата на Чемпионате мира.