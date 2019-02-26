Главные новости футбола 25 февраля: Динамо и Шахтер уверенно победили, Зинченко и Швед поразили Европу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 февраля.

Матчи Динамо и Шахтера

19-й тур украинского первенства закрывали гранды. Динамо на своем поле уничтожило Зарю со счетом 5:0. Вербич феерит и получает дисквалификацию, Соль, Цыганков и Шапаренко пишут историю, а у гостей катастрофа. Юрий Вернидуб назвал разгромное поражение от Динамо ужасным сном.

Шахтер без проблем обыграл Александрию и сохранил гандикап перед Динамо на вершине УПЛ. Марлос разрывал, Панькив спасал, "горожане" могли забивать, но не имели шансов отобрать у лидера очки. Паулу Фонсека победу над Александрией считает закономерной, а Владимир Шаран нашел позитив в поражении от Шахтера.

Украина

Соль, Соломон и Цитаишвили дебютировали в УПЛ. Последний еще и заинтересовал Олимпиакос. Шахтер продолжает торговать очередного бразильца. Трансфер Тете может сорваться из-за Манчестер Сити, но "горняки" заплатят в три раза больше, чем за Дугласа Косту.

Марьян Швед поразил Европу хет-триком в ворота Ворсклы. "Швед – лучшая сделка Селтика за годы, украли за бесценок", – шотландские болельщики уже без ума от лидера Карпат. Наш блогер позаботился и о клубе Марьяна, разработав для Карпат новую стратегию развития.

Зинченко и Кепа

До сих пор слышно эхо финала Кубка английской лиги, в котором отлично проявил себя игрок сборной Украины. Адский перфоманс, или Зинченко может чувствовать себя в безопасности: английские СМИ и фаны довольны игрой украинца против Челси. Кроме этого, Пеп Гвардиола не может рассчитывать на двух других футболистов, которые конкурируют с Зинченко на левом фланге защиты.

Другой резонансный эпизод случился при участии голкипера и тренера Челси. "Кепа опозорил клуб и Сарри, он должен уйти": как мир футбола реагировал на шокирующую выходку самого дорогого вратаря планеты. Фанаты также атаковали страницу Кепы в Википедии.