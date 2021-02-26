Брюгге – Динамо и Шахтер – Маккаби Тель-Авив

Киевское Динамо выстрадало победу над Брюгге и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы – видео гола и обзор поединка в Бельгии.

Донецкий Шахтер с удивительным везением переиграл Маккаби и вышел в 1/8 финала ЛЕ – видео забитого мяча и обзор матча на НСК Олимпийский.

Лига Европы

Норвежский Мольде сенсационно выбил Хоффенхайм, Гаттузо провалил реванш, а Рейнджерс второй раз перестрелял Антверпен. Лондонский Арсенал эпично выбил Бенфику благодаря дублю Обамеянга, Аякс и Вильярреал уверенно прошли в 1/8 финала.

Английский Лестер неожиданно вылетел от команды украинца, Янг Бойз снова одолел Байер, а у россиян – фиаско. Итальянский Милан без побед прошел Црвену Звезду, Манчестер Юнайтед удержал преимущество над Реал Сосьедадом, ПСВ пережил драму.

Лига Европы: определились все участники 1/8 финала – Динамо может сыграть против Шахтера.

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