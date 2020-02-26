Главные новости футбола 25 февраля: Беседин дисквалифицирован, ничья Барселоны и Наполи, Бавария уничтожила Челси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 февраля.

Артем Беседин пропустит Евро-2020

УЕФА дисквалифицировал Артема Беседина на один год за нарушение антидопинговых правил. О вероятной санкции стало известно еще в декабре, когда нападающего сборной Украины отстранили от футбольной деятельности. Беседин, который сейчас является лучшим бомбардиром киевлян в текущем сезоне, рисковал получить и 4 года дисквалификации за проваленную допинг-пробу после поединка Лиги Европы против Мальме. Отстранение Артема завершится 19 декабря 2020 года.

Пока неизвестно, будет ли Динамо или сам Беседин подавать апелляцию в CAS. Дисквалификация форварда означает, что он не сможет поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины.

Лига чемпионов

Барселона сыграла вничью с Наполи в первом матче 1/8 финала ЛЧ. На гол Мертенса каталонцы ответили точным ударом Гризманна – видео забитых мячей и обзор встречи. В конце поединка Артуро Видаль был удален с поля и не сыграет на Камп Ноу. Также из-за перебора карточек не сможет помочь своей команде Серхио Бускетс.

В параллельном матче Бавария разбила Челси в Лондоне. Дубль оформил Серж Гнабри, а точку поставил Роберт Левандовски. Мюнхенцы практически обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео голов и обзор матча.

Александр Зинченко прибыл в Мадрид вместе с Манчестер Сити. Уже в среду украинец имеет шанс выйти на поле против Реала.

Другие главные события

Шахтер прибыл в Португалию на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. В списке Луиша Каштру оказался лишь один нападающий. К слову, португальская команда незадолго до поединка с "горняками" понесла серьезные потери.

Евро-2020 могут перенести из-за коронавируса. УЕФА пристально следит за ситуацией вокруг эпидемии и не исключает отложения чемпионата.

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