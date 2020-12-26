"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 декабря.

Украина

Тайсон все ближе к уходу из Шахтера. Потенциальный работодатель бразильца оценил переговоры с лидером "горняком".

Динамо потеряло форварда, он рискует оставить киевлян без помощи в ближайших матчах Лиги Европы.

Европа

В лагере Манчестер Сити зафиксировали вспышку коронавируса, заболели сразу две звезды – известны имена.

Культовый тренер организовал сказку на Рождество для легендарного клуба АПЛ.

Чемпионат Англии начинает Boxing day, Футбол 24 подготовил для вас анонс лучших поединков уикенда.

Украинцы за рубежом

Гент определился с будущим Романа Яремчука, форвард сборной Украины имел топ-предложение, но клуб ее отклонил.

Вест Хэм может отпустить Андрея Ярмоленко в Эвертон уже зимой.

Украинский легионер покоряет чемпионат Чехии и ждет на новые вызовы – эксклюзивное интервью от Футбол 24.