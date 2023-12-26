Украина

Коноплянка в Карпатах, или еще 4 варианта для "сбитого летчика" – Европе он не нужен.

Дмитрий Михайленко заменит легенду Динамо в должности тренера сборной Украины.

Мудрик получил необычную позицию, Зинченко услышал приговор легенды МЮ – в Англии нашли оправдание провалу украинца.

Андрей Лунин вышел в лидеры среди голкиперов топ-5 лиг Европы – Анчелотти лишил украинца шансов на престижный трофей.

Трансферы

Георгий Судаков может оказаться в Барселоне – в звезде Шахтера видят замену Гави и Педри, но есть два препятствия.

Динамо определило приоритет на зимнее трансферное окно – один вариант из Европы уже сорвался.

Артем Довбик заинтересовал Барселону и еще один испанский гранд – у клубов АПЛ появились конкуренты.

Манчестер Юнайтед определился с приоритетной трансферной целью.

Мир

УЕФА может исключить до 10 клубов из Лиги чемпионов – Манчестер Сити, Милан и ПСЖ попали в чёрный список.

Холанд-Санта с кубком Лиги чемпионов, "раненые" Икарди и Ванда, новая семья Кейна: как футбольный мир праздновал Рождество.

ФИФА может отстранить сборные Бразилии от международных соревнований.