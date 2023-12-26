Главные новости футбола 25 декабря: Барселона следит за звездами сборной Украины, грандов могут выбросить из ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 25 декабря.
Украина
Коноплянка в Карпатах, или еще 4 варианта для "сбитого летчика" – Европе он не нужен.
Дмитрий Михайленко заменит легенду Динамо в должности тренера сборной Украины.
Мудрик получил необычную позицию, Зинченко услышал приговор легенды МЮ – в Англии нашли оправдание провалу украинца.
Андрей Лунин вышел в лидеры среди голкиперов топ-5 лиг Европы – Анчелотти лишил украинца шансов на престижный трофей.
Трансферы
Георгий Судаков может оказаться в Барселоне – в звезде Шахтера видят замену Гави и Педри, но есть два препятствия.
Динамо определило приоритет на зимнее трансферное окно – один вариант из Европы уже сорвался.
Артем Довбик заинтересовал Барселону и еще один испанский гранд – у клубов АПЛ появились конкуренты.
Манчестер Юнайтед определился с приоритетной трансферной целью.
Мир
УЕФА может исключить до 10 клубов из Лиги чемпионов – Манчестер Сити, Милан и ПСЖ попали в чёрный список.
Холанд-Санта с кубком Лиги чемпионов, "раненые" Икарди и Ванда, новая семья Кейна: как футбольный мир праздновал Рождество.
ФИФА может отстранить сборные Бразилии от международных соревнований.