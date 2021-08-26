Лига чемпионов

Шахтер с драмой проскочил в групповой раунд Лиги чемпионов. "Горняки" в овертайме вырвали спасительную ничью у Монако. Михаил Мудрик в первом еврокубковом матче курьезно стал героем, а Роберто Де Дзерби угадал с заменами.

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов – Украину там представят Шахтер и Динамо. Дончане оказались в третьей корзине, а киевляне – в четвертой.

Сегодня состоится жеребьевка. Следите за оперативным новостями на "Футбол 24". Также соперников узнает Юрий Вернидуб. Украинский тренер впервые в истории вывел в Лигу чемпионов молдавский Шериф.

Украина

Львов официально остался без главного тренера – Анатолий Бессмертный подал в отставку. Евгений Хачериди покинул Десну – стороны не договорились по контракту.

Сборная Украины переживает очередную потерю на ближайшие матчи. Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Александр Петраков вызвал на замену Дениса Бойко. Таким образом тройка голкиперов сборной полностью обновилась.

Европа

Харри Кейн окончательно назвал клуб, за который будет выступать в этом сезоне. Криштиану Роналду собрался уйти из Ювентуса – суперагент обрабатывает варианты.

Килиан Мбаппе официально заявил о желании перейти в Реал, однако мадридцы нагло мошенничают – Леонардо дал взрывное интервью. Пеп Гвардиола анонсировал свой уход из Манчестер Сити.