Главные новости футбола 25 августа: Шахтер сыграет с Реалом в ЛЧ, СК Днепр-1 вылетел из ЛЕ, новый клуб Роналду
"Футбол 24" представит дайджест новостей за 25 августа 2022 года. Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов, а СК "Днепр-1" прекращает борьбу в ЛЕ.
Еврокубки
Шахтер узнал соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2022/23. "Горняки" встретятся с Реалом третий сезон подряд. По результатам жеребьевки Барселона получила группу смерти, а Левандовски возвращается в Мюнхен.
СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЭК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций.
Безус помог выбить бывших из ЛЕ, успех еще двух украинцев, Шериф эпически прорвался в группу.
В Лиге конференций команда Кочергина драматически проиграла в Чехии, а Шабанов и Ко попали под немецкий каток.
Украина
Динамо получило предложение по Шепелеву от финалиста еврокубка.
Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА.
Заря и Рух должны заплатить по полмиллиона штрафа за нарушение правил телепула. Дальше может дойти до снятия очков.
Александрия удержала победу над Ингульцем благодаря голам и ассисту экс-динамовцев.
Ярмоленко забил дебютный гол за команду Реброва. Пока только в контрольном матче.
Трансферы
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский готов продолжить карьеру в чемпионате Франции. Украинец вроде бы дал согласие на трансфер.
Криштиану Роналду на 99% завершил переход в новый клуб. Португалец, похоже, сделал сентиментальный выбор.
Ювентус официально отдал украинца в аренду другому итальянскому клубу.