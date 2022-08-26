"Футбол 24" представит дайджест новостей за 25 августа 2022 года. Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов, а СК "Днепр-1" прекращает борьбу в ЛЕ.

Еврокубки

Шахтер узнал соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2022/23. "Горняки" встретятся с Реалом третий сезон подряд. По результатам жеребьевки Барселона получила группу смерти, а Левандовски возвращается в Мюнхен.

СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЭК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций.

Безус помог выбить бывших из ЛЕ, успех еще двух украинцев, Шериф эпически прорвался в группу.

В Лиге конференций команда Кочергина драматически проиграла в Чехии, а Шабанов и Ко попали под немецкий каток.

Украина

Динамо получило предложение по Шепелеву от финалиста еврокубка.

Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА.

Заря и Рух должны заплатить по полмиллиона штрафа за нарушение правил телепула. Дальше может дойти до снятия очков.

Александрия удержала победу над Ингульцем благодаря голам и ассисту экс-динамовцев.

Ярмоленко забил дебютный гол за команду Реброва. Пока только в контрольном матче.

Трансферы

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский готов продолжить карьеру в чемпионате Франции. Украинец вроде бы дал согласие на трансфер.

Криштиану Роналду на 99% завершил переход в новый клуб. Португалец, похоже, сделал сентиментальный выбор.

Ювентус официально отдал украинца в аренду другому итальянскому клубу.