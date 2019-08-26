Главные новости футбола 25 августа: Малиновский дебютировал в Серии А, Зинченко победил в АПЛ, феерия Шахтера и Барсы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 августа.

Украина

Состоялись очередные матчи 5-го тура УПЛ. Лидер чемпионата Шахтер легко разбил Мариуполь в день 150-летия Донецка. "Суперпринципиальное" дерби интриги не подарило, а вот красота была: чудеса Тайсона и Марлоса, дубль Тете, эффектные "пятки".

Заря победила Карпаты и вышла на третье место в чемпионате – гол Будкивского обесценил сейвы Пидкивки. Один из самых активных в поединке Кочергин заинтересовал два клуба Бундеслиги. У львовян наоборот плохие новости – Александр Кучер выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы.

Наши за границей

Руслан Малиновский дебютировал в Серии А за Аталанту – в первом туре бергамаски после появления украинца оформили камбэк против СПАЛа. Александр Зинченко в очередном матче АПЛ превзошел сам себя – игрок сборной Украины принял участие в двух результативных атаках Манчестер Сити на ворота Борнмута.

Евгений Коноплянка далек от дебюта за новый клуб – турецкие журналисты уверяют, что он перейдет в Бешикташ, но конкретики нет. Менеджер Гента дал однозначный ответ относительно вероятного трансфера Романа Яремчука в один из итальянских клубов – неутешительные слова.

Шведа продолжают игнорировать в Селтике, а команда побеждает без Марьяна. Роман Дебелко оформил хет-трик в Латвии – еще один гол в активе другого украинца.

Европа

Барселона ярко перестреляла Бетис и набрала первые очки в новом сезоне. Антуан Гризманн примерил роль Месси, оформив красивый дубль и ассист. В противостоянии на Камп Ноу в целом было достаточно эффектных голов, чего не скажешь о победном поединке Атлетико. Эспаньол между матчами с Зарей не сумел преодолеть Алавес.

В АПЛ очередная мегасенсация – Ньюкасл обыграл Тоттенхэм, а единственный гол во встрече забил рекордный новичок "сорок" Жоелингтон. Хватало неожиданностей и в Италии. Первый тур стартовал с поражения Милана, а Рома расписала феерическую ничью с Дженоа. ПСЖ этот раз обошлось без неприятностей и разбил Тулузу благодаря дублю Шупо-Мотинга.

Фелиппе Коутиньо забил дебютный гол и отдал ассист за Баварию в товарищеском матче. Однако есть и плохие новости для действующего чемпиона Германии – Тимо Вернер, которого Мюнхен планировал бесплатно подписать, продлил контракт с РБ Лейпциг.