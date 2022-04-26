Украина

Шахтер одержал волевую победу над Антальяспором в благотворительном матче – "горняки" почтили убитых детей, напомнив о трагедии в Одессе.

УПЛ проведет заседание, на котором решат судьбу сезона 2021/22, остановленного из-за войны. Оно состоится уже во вторник, 26 апреля.

Мирча Луческу может возглавить Фенербахче. Судьба переговоров зависит от экс-тренера Яремчука. Потерять тренера может и Шахтер – Роберто Де Дзерби уже провел переговоры с Наполи.

Итальянский голкипер, который воюет за Украину, попал под обстрел и не выходит на связь.

Трансферы

Мадридский Реал договорился о переходе Рюдигера на правах свободного агента.

Удар по Лунину: Реал завершил трансфер "нового Касильяса", который должен был заменить Куртуа.

Барселона готовит революцию: 7 трансферов на проблемные позиции, известны имена звездных новичков.

Бавария не отпустит Левандовски в Барселону и уже приняла решение по Холанду.

Другие главные события

Бенфика выиграла Юношескую лигу УЕФА, уничтожив в финале Зальцбург – путь к триумфу начался с разгрома от Динамо.

Хосеп Гвардиола подробно описал роль Зинченко в Ман Сити. Украинец пошел на жертвы и может оказаться героем великой победы.

Ювентус на последних минутах вырвал волевую победу над Сассуоло.