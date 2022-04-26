Главные новости футбола 25 апреля: УПЛ решает судьбу сезона, Бенфика выиграла Юношескую ЛЧ, Лунин получил новую проблему
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 апреля.
Украина
Шахтер одержал волевую победу над Антальяспором в благотворительном матче – "горняки" почтили убитых детей, напомнив о трагедии в Одессе.
УПЛ проведет заседание, на котором решат судьбу сезона 2021/22, остановленного из-за войны. Оно состоится уже во вторник, 26 апреля.
Мирча Луческу может возглавить Фенербахче. Судьба переговоров зависит от экс-тренера Яремчука. Потерять тренера может и Шахтер – Роберто Де Дзерби уже провел переговоры с Наполи.
Итальянский голкипер, который воюет за Украину, попал под обстрел и не выходит на связь.
Трансферы
Мадридский Реал договорился о переходе Рюдигера на правах свободного агента.
Удар по Лунину: Реал завершил трансфер "нового Касильяса", который должен был заменить Куртуа.
Барселона готовит революцию: 7 трансферов на проблемные позиции, известны имена звездных новичков.
Бавария не отпустит Левандовски в Барселону и уже приняла решение по Холанду.
Другие главные события
Бенфика выиграла Юношескую лигу УЕФА, уничтожив в финале Зальцбург – путь к триумфу начался с разгрома от Динамо.
Хосеп Гвардиола подробно описал роль Зинченко в Ман Сити. Украинец пошел на жертвы и может оказаться героем великой победы.
Ювентус на последних минутах вырвал волевую победу над Сассуоло.