Наши за границей

Вчера в Испании состоялось украинское дерби. Куртуа заболел, поэтому Лунин вышел в основе Реала на матч против Жироны. Мадрид сенсационно проиграл, а Андрей пропустил 4 гола. К сожалению, Цыганков не присоединился ни к одному из них – покер оформил Кастельянос.

Мудрик получил жесткий сигнал от Лэмпарда – для места в составе требуются 2 условия. Михаил поразил голом боковыми ножницами. Зинченко сегодня должен сыграть в ключевом матче АПЛ против Ман Сити. Артета оценил значимость украинца для успехов Арсенала.

Украина

Динамо на паузе, Луческу под ножом – две кандидатуры и отложенная развязка. Довбик "брезгует" европейским чемпионом и хочет в топ-лигу. СК Днепр-1 из-за долгов неожиданно оказался в неприятной компании Зари.

Мир

Роналду сенсационно вылетел из Кубка Саудовской Аравии от экс-игрока Карпат. Криштиану публично накричал на своего тренера.

ПСЖ понес рекордный ущерб. Ювентус готовится к новому удару – УЕФА может дисквалифицировать клуб из еврокубков.