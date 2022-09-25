Армения – Украина

Подопечные Александра Петракова смогли реабилитироваться за недавнее фиаско в Шотландии. Украина разгромила Армению, забив 5 голов. До перерыва "сине-желтые" отличились только раз, но во втором тайме голы пошли, словно из рога изобилия. 0:5 – видео голов и обзор поединка в Ереване.

Александр Петраков проанализировал победу и заверил, что Украина попытается обыграть Шотландию в матче за выход в Лигу А. Поединок состоится уже 27 сентября, а "сине-желтых" устроит только победа. Любой другой результат оставит нашу сборную на второй строчке группы.

На ключевой матч в Кракове Украина уже потеряла одного игрока, который не поможет команде из-за дисквалификации.

Лига наций

В других матчах 5-го тура экс-динамовец и Ко шокировали Холанда, а Шотландия обыграла Ирландию и подходит лидером к игре с Украиной.

Израиль вышел в Лигу А, а Португалия легко разбила Чехию, захватив первое место в группе после сенсационного поражения Испании. Криштиану Роналду не забил – возможно, помешало повреждение. Еще в первом тайме звездный нападающий разбил нос и на время ушел с поля, истекая кровью.

Другие главные события

Бразилия и Аргентина разбили соперников в спаррингах – Неймар выступил ассистентом, Месси забил роскошным парашютом.

Карпаты Львов потерпели дебютное поражение в Первой лиге. Подопечные Андрея Тлумака дома проиграли Эпицентру, пропустив дважды еще до перерыва. Несмотря на это, "зелено-белые" пока удерживают лидерство.

"Шевченко очень хотел быть тренером сборной Польши": глава польского футбола объяснил, почему Шева не возглавил "Кадру".

Андрей Воронин сыграл в победном матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед и выиграл трофей.