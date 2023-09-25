Украина

СК Днепр-1 выстрадал дебютную победу для Максимова, одолев Зарю. Колос продолжил серию без побед в матче с Металлистом 1925.

Юрий Вернидуб наехал на игроков Кривбасса, несмотря на разгром над Ворсклой. Руслан Ротань пытался подать в отставку после разгрома от Черноморца.

Наши за границей

Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаление, провалы новичков. Забарный с неудачным выступлением уступил Де Дзерби. Арсенал расписал боевую ничью в дерби с Тоттенхэмом. Зинченко разогнал голевую атаку, Сон забил 150-й гол.

Трубин спас победу для Бенфики, отразив пенальти. Кочергин забил в сумасшедшем матче Ракува с 8 голами. Булеца отдал ассист на победный шедевр. Яремчук до сих пор не дебютировал за Валенсию – наставник "летучих мышей" объяснил, почему игнорирует украинца.

Мир

Атлетико эффектно победил Реал в дерби, забив три гола головой – "сливочные" потерпели первое поражение в сезоне. ПСЖ разгромил Марсель с шикарным голом Хакими и дублем Рамуша, а Мбаппе травмировался. Барселона потеряла лидера команды – он рискует пропустить матч с Шахтером.