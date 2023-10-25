Новый тренер Шахтера

Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера. "Горняков" возглавил боснийский специалист Марино Пушич.

Шахтер сегодня сыграет в Лиге чемпионов против Барселоны. Дарио Срна на пресс-конференции ответил на важные вопросы.

"Потерянный": ватные мозги, зависть или агентские мутки – дело Распутько сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Лига чемпионов

Бенфика продолжила ужасную серию в ЛЧ и оказалась на дне – Трубин сделал красивый сейв, но этого было мало. Арсенал без Зинченко удержал победу над Севильей.

Галатасарай отвозил Баварию, но проиграл – Кейн оформил отскок Мюнхена в Лиге чемпионов. Онана спас Манчестер Юнайтед на последней секунде, парировав пенальти.

Реал чуть не уступил в Браге, Наполи нанес Униону девятое поражение подряд, а Интер одержал трудную победу над Зальцбургом.

Украина и украинцы

Лунин получает четкий сигнал по новому контракту – Реал планирует выкупить конкурента украинца. "Украинский хулиган": испанские СМИ сравнили Довбика с Холандом и определили острейшего игрока Шахтера.

Клубы УПЛ договорились о компромиссном создании единого телепула. Коломойский останется под стражей – суд отказал олигарху в домашнем аресте.