УПЛ

В понедельник состоялись еще 2 матча 9 тура Премьер-лиги. Криворожский Кривбасс одержал первую победу в сезоне, переиграв Ингулец благодаря дублю Дебелко. Команда Юрия Вернидуба прервала неудачную серию. В другом поединке Колос расписал ничью с Черноморцем – одесситы до сих пор не знают побед в УПЛ.

Мирча Луческу доработает в Динамо до зимы – источник сообщил имя нового фаворита Суркиса.

Главным ньюзмейкером дня стал Григорий Козловский. Бывший президент Руха дал пресс-конференцию, во время которой выдал немало огня – в частности, разнес руководство УАФ. Реакции на его высказывания пока не последовало.

"Ракеты, дроны. Какой, блин, футбол?": эмоциональное интервью Даниила Сикана – слезы, украинский язык и Лига чемпионов.

ЧМ-2022

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин призвал ФИФА дисквалифицировать Иран из Мундиаля. По мнению руководителя "горняков", именно сборная Украины заслуживает поехать в Катар. Его поддержал Игор Йовичевич, который тоже затронул эту тему перед поединком Лиги чемпионов против Селтика.

6 "пенсионеров" Мундиаля: для кого ЧМ-2022 в Катаре станет последним?

Другие главные события

Унаи Эмери официально возглавил Астон Виллу после расторжения контракта с Вильярреалом.

Сборная Украины U-17 феерично начала отбор на Евро-2023 – динамовец из Зари оформил покер, сын Суркиса дважды пропустил.

У Криштиану Роналду единственный приоритет в выборе будущего клуба. Инсайдер раскрыл планы португальца, который стал лишним в Манчестер Юнайтед.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь подписал новый контракт с Брюгге.

Легенда Манчестер Юнайтед приступил к самостоятельной тренерской карьере, получив первое полноценное назначение.