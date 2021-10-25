Украина

Киевское Динамо дожало СК Днепр-1 и единолично возглавило УПЛ – видео голов и обзор матча 12-го тура.

Львовский Рух и Минай расписали результативную ничью в чемпионате. Луганская Заря обыграла Колос и поднялась в еврокубковой зоне.

Экс-форвард сборной Артем Милевский попрощался с фанатами Динамо на НСК Олимпийский. Закарпатский Минай подписал экс-вингера Динамо с опытом в Испании.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Зато Вест Хэм без Ярмоленко переиграл Тоттенхэм и поднялся в зону ЛЧ, Лестер удержал победу над Брентфордом.

Мадридский Реал спокойно переиграл Барселону на Камп Ноу в Эль Класико. Тем временем Сосьедад удержал ничью с Атлетико и захватил лидерство в Ла Лиге, а Севилья в матче с 8-ю голами перестреляла Леванте.

Миланский Интер упустил победу над Ювентусом – "Старую синьору" спас привычный джокер. В свою очередь Аталанта расписала ничью с Удинезе с голом Малиновского.

Другие топ-события

Рональд Куман был атакован фанатами Барселоны после поражения в Эль Класико. Дэвид Бекхэм станет послом ЧМ-2022 и заработает 150 миллионов фунтов.

Хавбек Йозуа Киммих подорвал Германию отказом вакцинироваться. Немецкий Вольфсбург объявил об отставке ван Боммеля.