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Главные новости футбола 24 октября: Динамо и Александрия не смогли победить в Лиге Европы, рывок Украины в рейтинге ФИФА

07:00 177 Читати українською
Главные новости футбола 24 октября: Динамо и Александрия не смогли победить в Лиге Европы, рывок Украины в рейтинге ФИФА
Динамо спаслось в матче с Копенгагеном

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 октября.

Динамо и Александрия сыграли вничью в Лиге Европы

Динамо расписало ничью с Копенгагеном в 3-м туре Лиги Европы. Киевляне пропустили уже в дебюте, но отыгрались во втором тайме усилиями Артема Шабанова – видео голов и обзор матча. Обе команды набрали по 5 очков и продолжают лидировать в группе.

Александрия разошлась миром с Сент-Этьеном. Команда Шарана также пропустила быстрый гол, однако защитник хозяев после забитого мяча в ворота Панькива поразил и собственные ворота. 1:1 – украинцы вывезли очко из Франции и сохраняют определенные шансы на выход в плей-офф.

Таким образом все 3 представителя Украины в еврокубках свели свои поединки вничью – ранее Шахтер расписал мировую с Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

Еврокубки

Ференцварош победил ЦСКА – команда Сергея Реброва взяла Москву. Роман Яремчук забил 2 гола и спас Гент от поражения. Арсенал победил Виторию, а Селтик без Марьяна Шведа одолел Лацио.

УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов. В ее состав вошел Ярослав Ракицкий – экс-защитник Шахтера и сборной Украины.

Другие главные события

Украина поднялась в рейтинге ФИФА. Теперь наша национальная команда после побед над Литвой и Португалией занимает 22 место.

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