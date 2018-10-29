Главные новости футбола 24 октября: Барселона без Месси одолела Интер, ПСЖ и Наполи не выявили сильнейшего

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 октября.

Лига чемпионов

Завершился 3-й тур группового этапа ЛЧ. Испанская Барселона уверенно обыграла Интер в отсутствие Месси. Зато в другом поединке группы ПСВ спас ничью в матче с Тоттенхэмом, который доигрывал встречу в меньшинстве.

Также английский Ливерпуль разгромил Црвену Звезду, а французский Пари Сен-Жермен спасся в матче с Наполи.

Немецкий Шальке с Коноплянкой не смог дожать Галатасарай в Стамбуле. Дортмундская Боруссия уничтожила Атлетико Диего Симеоне. Порту уверенно победил Локомотив в Москве, а Монако и Брюгге разошлись миром в Бельгии.

Лига Европы

Киевское Динамо улетело во Францию ​​на матч с Ренном без Беседина, но с Вербичем. Главный тренер "бело-синих" рассказал о подготовке к поединку – предматчевая пресс-конференция Хацкевича.

В то же время полтавская Ворскла улетела в Азербайджан на матч Лиги Европы с Карабахом. Наставник полтавчан Василий Сачко заявил, что уважает Карабах, но не боится азербайджанцев.

Другие топ-события

Лидер Вест Хэма Марко Арнаутович трогательно поддержал травмированного Андрея Ярмоленко. А сам украинский вингер поблагодарил всех за поддержку в специальном видеообращении.

В Юношеской лиге УЕФА Динамо U-19 разбило Септември в ответном матче раунда плей-офф победителей и вышло в следующий этап.

Также ФИФА запретит проводить в Майами матч испанской Ла Лиги Жирона – Барселона, а президент Наполи Аурелио Де Лаурентис хочет революционно изменить футбол благодаря идеи Суперлиги.